Курганская полиция пресекла деятельность по незаконному производству алкоголя

У злоумышленников обнаружили 560 л алкоголя без акцизных марок и оборудование для его производства

ТАСС, 17 октября. Полиция пресекла деятельность по производству и сбыту немаркированной алкогольной продукции в городе Петухово Курганской области. У злоумышленников обнаружили 560 л алкоголя без акцизных марок и оборудование для его производства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области при силовой поддержке спецподразделения пресечена противоправная деятельность по производству и сбыту немаркированной алкогольной продукции. В городе Петухово Курганской области в жилом помещении, принадлежащем одному из подозреваемых, оперативники изъяли более 560 л алкоголя без акцизных марок, а также исходные материалы и оборудование для его производства, пустые бутылки и крышки. <...> Следователем следственной части СУ УМВД России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, изготовлением спиртного занимались трое местных жителей.

"Установлен факт сбыта указанными лицами немаркированного алкоголя 54-летнему гражданину. По месту его проживания изъято 260 бутылок водки общим объемом 130 л. Изъятые образцы направлены на экспертизу", - сказали в ведомстве.

В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.