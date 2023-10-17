17 октября, 05:39

В Хабаровске задержали осужденного, сбежавшего из исправительного центра

Теперь ему грозит дополнительный срок и изменение вида наказания, которые установит суд

ТАСС, 17 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали осужденного, ранее сбежавшего с территории исправительного центра в Хабаровском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого УФСИН.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 17 октября в Хабаровске был задержан осужденный, своевольно покинувший участок, функционирующий, как исправительный центр при лесоперерабатывающем предприятии поселка Хор. Задержали мужчину сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске", - сообщили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что мужчина уже находится под контролем сотрудников уголовно-исполнительной системы. Теперь ему грозит дополнительный срок и изменение вида наказания, которые установит суд. 

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РоссияХабаровский край
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