Представителю главы Приангарья поручили определить схему управления Тулуном

Губернатор региона Игорь Кобзев отметил, что задержание мэра никак не должно отразиться на реализации всех проектов, которые действуют в городе

ТАСС, 17 октября. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отправил в Тулун, где задержан мэр, начальника управления по региональной политике региона Александра Гоголева, чтобы выбрать стратегию управления городом. Об этом Кобзев сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Сегодня в Тулуне работает начальник управления по региональной политике Александр Геннадьевич Гоголев. Поставил перед ним задачу в кратчайшие сроки дать мне конкретные предложения по схеме управления городом. Вы знаете, что мэр Тулуна Юрий Карих сейчас задержан. Следователи предполагают, что в 2019 году в городе шло незаконное вселение людей в аварийное жилье, а после их расселяли как нуждающихся в этом. <…> Наша же задача сейчас - не оставить город без руководства. Задержание мэра никак не должно отразиться на реализации всех проектов, которые действуют в Тулуне. Работа будет продолжена", - написал Кобзев.

Мэр Тулуна Юрий Карих был задержан 16 октября по подозрению в мошенничестве при переселении граждан из аварийного жилья. По данным следствия, он вместе с другими чиновниками намеренно предоставил фиктивные данные для предоставления жилья людям, не проживавшим в момент наводнения 2019 года в Тулунском районе. Полученную недвижимость подозреваемые продали, а деньги присвоили. Обвинение в мошенничестве предъявлено еще пяти фигурантам, в числе которых бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна.

В начале октября мэра Тулуна вызвали на допрос в рамках возбужденного уголовного дела по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, а также по переселению граждан с подтопленных территорий. Сам Карих заявил, что он не задержан и работает в прежнем режиме.

Карих в 2010 году был выбран мэром Тулуна. Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны летних паводков. Сильнее всего от наводнения пострадал Тулун, где проживают почти 40 тыс. человек. Вода в реке Ие поднялась до 14 м - вдвое выше критического значения. В 2022 году власти Тулуна сообщали ТАСС, что завершить программу переселения жителей города, дома которых в 2019 году пострадали от повышения уровня грунтовых вод, планируется в 2025 году.