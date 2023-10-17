Российская ПВО перехватила украинские ракеты в Бердянске

В городе ночью произошла серия взрывов, сообщили в оперативных службах Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в ночь на вторник в Бердянске Запорожской области. Как сообщили журналистам в оперативных службах региона, по предварительной информации, российская ПВО перехватила выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты.

"В 02:30 мск в Бердянске прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, успешно отработала система ПВО ВС РФ", - сообщил представитель оперативных служб.

Сведения о жертвах и разрушениях не поступали, добавили в оперативных службах.