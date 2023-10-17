17 октября, 06:29,
обновлено 17 октября, 07:10

Грузовое судно "Александр Гусев" село на мель в Баренцевом море

В Мурманском морском спасательно-координационном центре не привели дополнительных подробностей о происшествии

МУРМАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Грузовое судно "Александр Гусев" село на мель в Баренцевом море недалеко от Мурманска. Об этом сообщили ТАСС в Мурманском морском спасательно-координационном центре.

"Да, мы подтверждаем, грузовое судно "Александр Гусев" село на мель в Баренцевом море. Работаем", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "ситуация пока до конца не ясна" и не привел дополнительных подробностей о происшествии.

Как уточнили ТАСС в оперативных службах региона, на борту 82-метрового сухогруза "Александр Гусев" находятся восемь человек.

Северо-Западная транспортная прокуратура, которая организовала проверку по факту ЧП, подтвердила, что на борту находятся восемь человек. По предварительным данным, сухогруз сел на мель на входе в Кольский залив в районе губы Корелинская из-за метеоусловий. На место вылетел вертолет региональной поисково-спасательной базы.

По данным синоптиков, во вторник на побережье Кольского полуострова и в Баренцевом море ожидается сильный восточный и северо-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с. 

Теги:
РоссияМурманская область
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