Экс-начальника отдела МВД аэропорта в Екатеринбурге осудили за разглашение гостайны

Ему назначили два года лишения свободы условно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Свердловский областной суд признал виновным бывшего начальника линейного отдела МВД аэропорта Кольцово Александра Панкова в разглашении гостайны, ему назначили два года лишения свободы условно. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

"Как установил суд, в ноябре 2021 года 36-летний начальник линейного отдела МВД аэропорта Кольцово Александр Панков, желая наладить отношения с руководителем службы безопасности АО УК "Аэропорты России", в доверительной беседе раскрыл данные, составляющие государственную тайну. Свердловский областной суд <…> назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - отметили в суде.

Панкова признали виновным по ч. 1 ст.283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну). Суд также лишил его права занимать должности рядового и начальствующего состава в правоохранительных органах в течение двух лет. Подсудимый вину не признал.