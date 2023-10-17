17 октября, 06:46

В Краснокаменске обнаружили взрывчатое вещество в мусорном контейнере

Взрывчатку изъяли

ЧИТА, 17 октября. /ТАСС/. Взрывчатое вещество нашли в мусорном контейнере в городе Краснокаменске. Факт инцидента ТАСС подтвердили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

"Инцидент был, подтвердить могу. Но это не мы занимаемся", - сказали в ведомстве. От комментариев также отказались в пресс-службе краевого УМВД, в Росгвардии сообщили, что подобных сообщений не получали.

В соцсетях сообщается, что в мусорном контейнере на одной из автомобильных стоянок города лежали 10 шашек аммонита по 200 г каждая. Взрывчатку изъяли.

Аммонит - разновидность промышленных смесевых взрывчатых веществ.

Моногород Краснокаменск является вторым по величине городом Забайкальского края. Здесь живут около 55 тыс. человек. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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