В Приморье задержали водителя перевернувшегося автобуса

Его подозревают в нарушении ПДД и оказании небезопасных услуг

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Следователи задержали водителя автобуса, который 16 октября перевернулся на дороге в Хасанском районе Приморья, в результате чего два человека погибли и десятки получили ранения. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ, гражданин КНР подозревается в нарушении ПДД и оказании небезопасных услуг.

"Сегодня в рамках расследования следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), в качестве подозреваемого задержан 50-летний водитель автобуса, который перевозил туристическую группу", - сообщает ведомство.​​​

Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, будут назначены судебные экспертизы, в том числе автотехническая. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП.