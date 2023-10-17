17 октября, 06:53

В Приморье задержали водителя перевернувшегося автобуса

Его подозревают в нарушении ПДД и оказании небезопасных услуг

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Следователи задержали водителя автобуса, который 16 октября перевернулся на дороге в Хасанском районе Приморья, в результате чего два человека погибли и десятки получили ранения. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ, гражданин КНР подозревается в нарушении ПДД и оказании небезопасных услуг.

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"Сегодня в рамках расследования следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), в качестве подозреваемого задержан 50-летний водитель автобуса, который перевозил туристическую группу", - сообщает ведомство.​​​

Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, будут назначены судебные экспертизы, в том числе автотехническая. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияПриморский край
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