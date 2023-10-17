Шведов в Брюсселе после теракта призвали не показывать, из какой они страны

В бельгийской столице 16 октября были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу, преступник скрылся с места преступления

СТОКГОЛЬМ, 17 октября. /ТАСС/. Подданные Швеции, находящиеся в Брюсселе, получили на телефон смс-сообщение с просьбой оставаться в безопасном месте. Их также попросили избегать демонстрировать, что они - шведы, передает телеканал SVT.

"Шведская церковь в Брюсселе должна оставаться закрытой. Людей призывают снять флаги и не показывать, что они являются шведами", - пояснила корреспондент телеканала.

16 октября в бельгийской столице были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу, преступник скрылся с места преступления. Мужчина, устроивший стрельбу в Брюсселе, записал видео с утверждением, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), что "мы умираем за нашу религию" и что он "мстит за мусульман", убивая шведов. Подозреваемого зовут Абдессалем, ему 45 лет, он проживал на нелегальном положении в столичной коммуне Схарбек и был судим в Тунисе за причастность к терроризму. Как сообщает местный телеканал VRT, он, возможно, ликвидирован в одном из столичных кафе.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвали убийство актом терроризма. Отборочный матч сборной Швеции против Бельгии был прерван из-за теракта, а Де Кроо на пресс-конференции утром подтвердил, что целью преступника были именно шведские болельщики. Последние на матчах всегда одеты в майки в цветах своей сборной.

Акции с сожжением и осквернением священной книги мусульман неоднократно проходили летом в Швеции.