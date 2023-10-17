В Забайкалье задержали подозреваемого в мошенничестве при строительстве школы в Бурятии

Возбуждено уголовное дело

УЛАН-УДЭ, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Забайкальском крае гендиректора компании "Витим". Он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве школы в селе Сосново-Озерское в Бурятии, сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"В селе Укурик Хилокского района Забайкальского края задержан руководитель ООО "Витим", он доставлен в Улан-Удэ. В отношении руководителя строительной организации возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сообщили в ведомстве.

Компания в 2022 году начала строительство школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. Учреждение должно было начать работать в этом году, но сроки строительства были сорваны, контракт расторгнут.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" на возведение объекта. "Установлено, что при исполнении контракта он [подозреваемый] предоставил заказчику документы, содержащие недостоверные сведения о прочности использованного при строительстве школы материала - бетона, - отметили в ведомстве. - По результатам исследования установлено, что его прочность ниже заявленной, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся школы в процессе ее дальнейшей эксплуатации".

Ранее в Министерстве образования и науки Бурятии сообщали, что стоимость строительства школы - около 600 млн рублей.