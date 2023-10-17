Минкультуры Чувашии назвало дискредитирующими сообщения о силовиках и министре

Ведомство заявило, что информация о том, что "силовики пообщались с министром культуры Чувашии Светланой Каликовой", является недостоверной

ЧЕБОКСАРЫ, 17 октября. /ТАСС/. Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии намерено обратиться к правоохранителям в связи с появлением в соцсетях дискредитирующей информации, что с министром Светланой Каликовой якобы "пообщались силовики". Об этом говорится в Telegram-канале министерства.

"В связи с опубликованной в социальных сетях недостоверной информацией о том, что "силовики пообщались с министром культуры Чувашии Светланой Каликовой", Минкультуры Чувашии сообщает, что работа всего аппарата министерства и подведомственных организаций ведется в штатном режиме. Обращение в связи с распространением дискредитирующей информации будет направлено в правоохранительные органы", - отмечается в заявлении.

Каликова, чей комментарий приводится в сообщении, призывает жителей при возникновении вопросов по линии культуры обращаться через платформу обратной связи, социальные сети и Telegram-канал министерства. "Всем, кто хочет получать достоверную информацию о событиях в республике, советую пользоваться ресурсами официальных СМИ, а также читать госпаблики министерств", - рекомендует министр.

12 октября Минздрав Чувашии в своем Telegram-канале опроверг появившуюся в соцсетях информацию о проведении "обысков и изъятии документов". По данному факту министерство обратилось в правоохранительные органы.