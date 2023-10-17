17 октября, 07:41

В Испании мужчину задержали за домогательства в отношении украинских детей-беженцев

Расследование началось в сентябре

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании задержала мужчину по подозрению в сексуальных домогательствах в отношении четырех несовершеннолетних, прибывших с Украины. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, мужчина был задержан в населенном пункте Сео-де-Уржель. Расследование началось в сентябре. Гражданка Украины сообщила, что соотечественник мог домогаться ее детей. Вскоре поступили еще две жалобы против подозреваемого.

"Он жил в Картахене с семьями соотечественников, перемещенных из-за военных действий на Украине, и завоевал доверие матерей, чтобы оставаться наедине с несовершеннолетними", - добавили в гражданской гвардии. По ее сведениям, задержанный намеревался покинуть Испанию. 

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