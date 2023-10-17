17 октября, 09:31

Эвакуацию тела погибшей в Непале альпинистки из России сочли невозможной

По данным пресс-секретаря посольства РФ Александра Ивашёва, оно засыпано снегом

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Тело российской альпинистки Надежды Оленевой, сорвавшейся во время восхождения на непальский восьмитысячник Дхаулагири (8 167 м), оказалось сильно засыпано снегом из-за лавины, его эвакуация невозможна. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Непале.

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"Вертолету удалось сегодня подлететь в район, где ранее была обнаружена лежащая фигура россиянки. Но это место оказалось засыпанным многометровым слоем снега из-за сошедшей лавины", - сказал пресс-секретарь посольства Александр Ивашёв.

"Мощный слой снега не позволил спасателям достать тело. К сожалению, эвакуация тела сейчас невозможна", - добавил собеседник агентства.

Многократная чемпионка России по альпинизму, мастер спорта Оленева принимала участие в организованной Министерством спорта России и Федерацией альпинизма России экспедиции на гору Даулагири. Днем 14 октября россиянка сорвалась в ледяную трещину в ходе группового восхождения.

15 октября в ходе поисков тело спортсменки обнаружили с вертолета. Из-за погодных условий не удалось совершить посадку в этом районе. Вертолет смог вылететь только сейчас.

Посольство России находится на постоянной связи с туристической компанией Himalayan Guides, которая принимала участие в организации восхождения, а также с соответствующими структурами и организациями Непала. 

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