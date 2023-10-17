На Камчатке возбудили дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве детсада

Объект не проработал и трех лет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Камчатке по факту злоупотреблениями должностными полномочиями при строительстве детского сада в отдаленном северном поселке. Объект не проработал и трех лет, сейчас состояние здания предаварийное, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что в 2018 году в селе Тиличики началось возведение дошкольного образовательного учреждения на 85 мест.

В 2020 году объект введен в эксплуатацию, в процессе которой выявились многочисленные нарушения, влекущие невозможность его дальнейшей эксплуатации, в том числе разрушение стен и несущих конструкций. В настоящее время его состояние оценивается как предаварийное.

"Причинами строительных дефектов явилось использование при строительстве бетона, непригодного по классификации для возведения таких зданий и не предусмотренного условиями контракта. При этом расхождение в стоимости планируемого к использованию и фактически приобретенного сырья составило порядка 29 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.