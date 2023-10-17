Житель Калужской области обвиняется в изготовлении 127 кг наркотиков

Распространять наркотики помогал житель Московской област, который тоже задержан

КАЛУГА, 17 октября. /ТАСС/. Житель Калужской области создал лабораторию в Дзержинском районе, где изготавливал наркотики, сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

"Действуя в составе организованной группы, фигурант обустроил в находящемся в своем распоряжении доме в Дзержинском районе Калужской области лабораторию, в которой разместил необходимое оборудование и прекурсоры наркотических средств. Общая масса изъятого из оборота наркотика составила более 127 кг, прекурсора - более 48 кг", - говорится в сообщении.

Распространять наркотики помогал житель Московской области, он также задержан. Обнаружены места трех оборудованных фигурантом тайников. Противоправная деятельность граждан пресечена сотрудниками управлениями наркоконтроля и ФСБ по региону.

"В ходе расследования следствием собрана достаточная доказательственная база, на основании которой фигуранту было предъявлено обвинение в совершении 10 эпизодов противоправной деятельности, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере), частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств либо их частей) и частью 2 статьи 228.3 УК РФ (незаконном приобретении, хранении, перевозке прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере). Второму участнику организованной группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств либо их частей)", - добавили в пресс-службе.