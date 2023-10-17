Шведская полиция не стала менять оценку уровня угроз для страны после теракта в Брюсселе

Уровень угроз против страны оценивается на четыре по пятибалльной шкале

СТОКГОЛЬМ, 17 октября. /ТАСС/. Шведская полиция безопасности СЕПО внимательно следит за развитием событий после теракта в Брюсселе, уровень угроз против страны оценивается на четыре по пятибалльной шкале. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"17 августа этого года глава полиции безопасности приняла решение повысить уровень террористической угрозы в отношении Швеции с повышенной до высокой - четыре по пятибалльной шкале. Эта оценка [после теракта в Брюсселе] остается [прежней]", - говорится в сообщении.

СЕПО поясняет, что картина угроз Швеции "постепенно изменилась, а угроза нападений, прежде всего со стороны насильственного исламистского экстремизма, возросла". "Это серьезная ситуация, и, по оценкам полиции безопасности, она будет сохраняться еще долгое время", - считает СЕПО.

По мнению СЕПО, ситуация была и остается серьезной с середины декабря 2010 года, когда на одной из центральных улиц Стокгольма был осуществлен теракт. Уровень террористической угрозы в Швеции был повышен до четвертого в ноябре 2015 года после терактов в Париже, а в марте 2016 года снова понижен до третьего. Этим летом в Швеции прошел ряд демонстраций с сожжением Корана, эти акции вызвали резко негативную реакцию населения и властей мусульманских стран.