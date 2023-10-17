В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в трех регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены прозвучали в 12:01 мск в Кировоградской области. В течение двух минут в красной зоне оказались Днепропетровская и Николаевская области.

В 12:57 мск предупреждения были отменены. Сообщений о происшествиях не поступало.

Во вторник тревога объявлялась в Сумской и Черниговской областях, она длилась около 30 минут.

В новость дополняется (13:11 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.