В Приамурье сбивший ребенка водитель получил 7,5 года колонии

Виновный также добровольно возместил матери погибшей девочки моральный вред на сумму 800 тыс. рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 октября. /ТАСС/. Тындинский районный суд Амурской области отправил в колонию общего режима на 7,5 года виновника дорожно-транспортного происшествия, который в марте сбил 13-летнего мальчика и 10-летнюю девочку, младший ребенок погиб на месте, мальчик был госпитализирован. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Собранные следственным отделом по городу Тынде следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения). Приговором Тындинского районного суда осужденному назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что вечером 25 марта в городе Тынде водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов - 10-летнюю девочку и 13-летнего мальчика, которые шли по тротуару. После ДТП виновный, видя, что девочка лежит неподвижно на обочине дороги, не принял никаких мер для оказания первой медицинской помощи, не вызвал скорую помощь и скрылся. Девочка от полученных повреждений умерла на месте происшествия. Мальчику был причинен легкий вред здоровью.

Благодаря принятым на предварительном следствии мерам виновный добровольно возместил матери погибшей девочки моральный вред на сумму 800 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.