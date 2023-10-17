Более 20 тыс. человек остались без отопления из-за аварии в Россоши

В городе проживают около 60 тыс. человек

ВОРОНЕЖ, 17 октября. /ТАСС/. Авария произошла на тепловых сетях в городе Россошь Воронежской области. Из-за прорыва трубы остановилась котельная, без отопления и горячей воды остались более 20,3 тыс. жителей города и 25 социально значимых учреждений. Об этом сообщила ТАСС представитель экстренных служб города.

"Без отопления 174 многоквартирных дома, 10 детских садов, 7 учебных заведений, 8 социальных объектов. Всего под отключение попадает 20 374 человека", - сказала она.

В Россоши проживают около 60 тыс. человек, в настоящее время температура воздуха составляет 8 градусов.

По данным собеседницы агентства, отключение произошло утром во вторник. К ликвидации аварии привлечены 6 человек и 2 единицы техники. Аварийно-восстановительные работы планируют завершить до конца дня и возобновить подачу тепла и горячей воды в полном объеме.

По данным Министерства ЖКХ и энергетики Воронежской области, из-за порыва трассы диаметром 700 мм в Россоши временно прекращена работа котельной по улице Мира, 167.