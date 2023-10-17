Во Владивостоке более 13 тыс. человек остались без света из-за аварии на ЛЭП

Сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Авария на линии электропередачи привела к отключению света в 65 многоквартирных домах Владивостока, где живут более 13 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Прокуратура Первомайского района города Владивостока организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии. Около 14 часов (7:00 мск) 17 октября 2023 года в результате аварии на линии электропередачи произошло прекращение электроснабжение жителей улиц Бурачка, Гульбиновича, Запорожская, Интернациональная, Калинина, Можжевеловая, Окатовая, Олега Кошевого, Терешковой и Харьковской во Владивостоке. Коммунальная услуга не предоставляется более 13 тыс. жителей 65 многоквартирных домов краевой столицы", - говорится в сообщении.

Сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему установлению ее причин и условий.