В Оренбургской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

По области сохранится усиление ветра с порывами 13-18 м/с

ТАСС, 17 октября. Штормовое предупреждение объявили в Оренбургской области из-за усиления ветра в ближайшие часы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В ближайшие 2-4 часа с сохранением до конца суток ожидается очень сильный ветер, порывы 25-27 м/с", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что 18 октября местами по области сохранится усиление ветра с порывами 13-18 м/с.

Днем 18 октября в северных районах Оренбуржья ожидается резкое понижение максимальной температуры воздуха на 10 градусов и более.

В МЧС призвали при усилении ветра не укрываться за рекламными щитами, временными конструкциями, деревьями, автобусными остановками, под козырьками крыш. Также не стоит находиться под линиями электропередачи. Водителям следует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, отметили в ведомстве.