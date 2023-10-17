ГП утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве военкора Татарского

Как сообщили в ведомстве, дело будет направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой (внесена в перечень экстремистов и террористов), обвиняемой в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева. Девушка обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб, а также наступление иных тяжких последствий), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств, совершенные организованной группой), ч. 4 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Касинцеву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления)", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, Трепова, разделяя оппозиционные взгляды неустановленных соучастников о проведении российской армией специальной военной операции, вошла в состав организованной группы для совершения террористического акта с целью дестабилизации органов государственной власти России и понуждения их к принятию решения о прекращении СВО.

Согласно отведенной роли и разработанной легенде, выполняя указания организаторов преступления, Трепова, представляясь чужим именем, неоднократно посещала патриотические мероприятия с участием военкора и блогера Максима Фомина с целью вхождения к нему в доверие. Так, в ходе очередной встречи 2 апреля этого года в одном из кафе Санкт-Петербурга Трепова вручила Фомину замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство, в результате подрыва которого он погиб, еще 52 человека пострадали, собственнику кафе причинен значительный материальный ущерб.

В тот же день Трепова, скрываясь от правоохранительных органов, приехала в квартиру Касинцева, который, достоверно зная о ее причастности к совершенному взрыву, укрывал девушку вплоть до обнаружения и задержания.

"После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - отметили в Генпрокуратуре. Расследование в отношении соучастников Треповой продолжается.