Электроснабжение в центре Рязани полностью восстановили после аварии

Причиной отключения электричества стало срабатывание защиты на подстанции "Театральная"

ТАСС, 17 октября. Специалисты полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аварии на подстанции в центре Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"В 11:55 электроснабжение центра города полностью восстановлено", - сообщили в горадминистрации.

По словам главного инженера МУП "РГРЭС" Никиты Морозова, причиной отключения электричества стало срабатывание защиты на подстанции "Театральная". "Отключилась электроэнергия в центральной части города Рязани. Под отключение попали потребители, расположенные по улицам Есенина, Ленина, Радищева, Горького, Фрунзе, Введенская", - передает слова Морозова пресс-служба горадминистрации.