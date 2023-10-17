Жителя Орловской области задержали по подозрению в диверсиях и госизмене

Как сообщили в ФСБ, злоумышленник действовал по заданию Службы безопасности Украины

ТАСС, 17 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Орла, причастного к государственной измене и диверсионной деятельности на территории Орловской области по заданию Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"УФСБ России по Орловской области в ходе совместных с УМВД России по Орловской области, линейного отдела МВД России на станции Орел мероприятий по розыску лиц, осуществивших два диверсионно-террористических акта на объектах транспортной инфраструктуры и одного на объекте отрасли связи, установлена причастность к противоправным деяниям 38-летнего жителя областного центра", - говорится в распространенном сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как отметили в ведомстве, получены доказательства совершения мужчиной диверсий по заданию Службы безопасности Украины за денежное вознаграждение. Необходимые инструкции он получал посредством мессенджера.