В Самарской области в результате падения дерева погиб человек

Еще один получил травмы

ТАСС, 17 октября. Мужчина погиб в результате падения дерева в городе Отрадном Самарской области. Одна женщина получила травмы и в тяжелом состоянии госпитализирована, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня в дневное время на одной из улиц в городе Отрадном упало дерево, в результате чего мужчина и женщина получили телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте происшествия, а женщина в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение, где ей в настоящее время оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следователи. Специалисты опрашивают очевидцев, осматривают место. Организована доследственная проверка.

В ГУ МЧС по региону предупредили, что в области объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 18 октября местами в Самарской области сохранятся порывы юго-западного ветра до 15-20 м/с . Гражданам рекомендуют не выходить из зданий без необходимости, не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов, а также не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями. Кроме того, опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.