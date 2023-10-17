В Дагестане предъявили обвинение косметологу по делу о смерти пациентки

Подозреваемая задержана

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Следователи в Дагестане предъявили обвинение косметологу по факту смерти пациентки после процедуры. Подозреваемая задержана, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Следователями следственного отдела по Кировскому району города Махачкалы следственного управления СК РФ по Дагестану предъявлено обвинение 30-летней жительнице Махачкалы в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что обвиняемая, не являясь квалифицированным специалистом в области медицины и не имея лицензии на осуществление косметологической деятельности, оказывала косметологические услуги в своей квартире, не соответствующей стандартам оснащения косметологического кабинета. 19 июля 2023 года без проведения обязательных специальных обследований перед проведением косметологической процедуры обвиняемая ввела своей знакомой в качестве обезболивающего средства препарат, от которого у 22-летней жительницы Махачкалы наступил анафилактический шок. Прибывшая на место происшествия бригада врачей скорой помощи констатировала смерть потерпевшей.

"Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть потерпевшей наступила от анафилактического шока вследствие индивидуальной повышенной чувствительности к препаратам, применяемым в анестезии. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на окончание предварительного следствия и направления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения", - добавили в пресс-службе.

Ранее председатель СК РФ поручил руководителю следственного управления по Республике Дагестан возбудить уголовное дело по факту инцидента, а также представить доклад о ходе расследования.