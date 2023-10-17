Депутата гордумы Челябинска подозревают в посредничестве в получении взятки

Сумма взятки составила 2 млн рублей

ТАСС, 17 октября. Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Челябинской городской думы, он подозревается в посредничестве при передаче взятки размером 2 млн рублей. Сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Челябинской городской думы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с сентября 2017 года по июль 2020-го депутат Челябинской городской думы совместно с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью выступил посредником при передаче взятки сотрудникам администрации Челябинска в сумме2 млн рублей. В результате незаконных действий выдано разрешение на строительство многоэтажного жилого дома при отсутствии законных оснований.

В ведомстве добавили, что преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, в настоящее время сотрудники следственного управления СК РФ провели обыски и задержали подозреваемых. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.