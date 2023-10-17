В Курской области задержали председателя комитета ветеринарии

Администрация и правительство региона оказывают необходимое содействие правоохранительным органам

КУРСК, 17 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали председателя Комитета ветеринарии Курской области по подозрению в совершении противоправного деяния. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня по подозрению в совершении противоправного деяния правоохранительные органы задержали председателя Комитета ветеринарии Курской области Олега Кошманова. Следственные органы проводят проверку", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что администрация и правительство Курской области оказывают необходимое содействие правоохранительным органам.