17 октября, 11:23

Версальский дворец эвакуировали из-за подозрительного звонка

По данным BFMTV, в музей направили взрывотехников

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Версальский дворец в пригороде Парижа снова эвакуировали из-за подозрительного звонка.

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"По соображениям безопасности в Версальском дворце объявлена эвакуация", - указывается в сообщении на странице музея в X (ранее Twitter).

Как отмечает телеканал BFMTV, в музей направлены взрывотехники.

В прошлый раз эвакуацию по такой же причине объявляли в Версале 14 октября.

Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы после вооруженного нападения на людей в учебном заведении в коммуне Аррас. 

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Франция
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