Версальский дворец эвакуировали из-за подозрительного звонка

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Версальский дворец в пригороде Парижа снова эвакуировали из-за подозрительного звонка.
"По соображениям безопасности в Версальском дворце объявлена эвакуация", - указывается в сообщении на странице музея в X (ранее Twitter).
Как отмечает телеканал BFMTV, в музей направлены взрывотехники.
В прошлый раз эвакуацию по такой же причине объявляли в Версале 14 октября.
Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы после вооруженного нападения на людей в учебном заведении в коммуне Аррас.