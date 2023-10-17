Версальский дворец эвакуировали из-за подозрительного звонка

По данным BFMTV, в музей направили взрывотехников

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Версальский дворец в пригороде Парижа снова эвакуировали из-за подозрительного звонка.

"По соображениям безопасности в Версальском дворце объявлена эвакуация", - указывается в сообщении на странице музея в X (ранее Twitter).

Как отмечает телеканал BFMTV, в музей направлены взрывотехники.

В прошлый раз эвакуацию по такой же причине объявляли в Версале 14 октября.

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