Экс-директор школы в Новосибирске потребовал компенсации за уголовное преследование

Антон Неграш требует с Минфина РФ 10 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Бывший директор школы в новосибирском Академгородке Антон Неграш, ранее обвинявшийся в изготовлении детской порнографии, обратился в суд с иском о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Мужчина требует с Минфина РФ 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

В 2019 году в мэрии города сообщали, что Неграш был отстранен от должности из-за возбуждения в отношении него уголовного дела об изготовлении детской порнографии. В апреле преследование мужчины было прекращено ввиду его непричастности к совершению преступления, а дело возвращено на доследование.

"В Советский районный суд Новосибирска поступил иск Антона Неграша к Министерству финансов РФ в лице Управления федерального казначейства по Новосибирской области о компенсации морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Неграш просит суд взыскать с Министерства финансов РФ за счет казны с учетом уровня инфляции в свою пользу компенсацию морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности в размере более 10 млн рублей.