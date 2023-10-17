Из-за аварии в Воронеже без воды остались жители более 50 многоквартирных домов

Специалисты уже выехали на место

ВОРОНЕЖ, 17 октября. /ТАСС/. Жители более 50 многоквартирных домов Советского района Воронежа остались без водоснабжения из-за прорыва крупного водовода, сообщается в Telegram-канале компании "Росводоканал Воронеж".

"Обнаружено повреждение на водопроводных сетях 900 мм по адресу ул. Дорожная, 84А. Специалисты уже выехали на место: они проводят диагностику сетей, после этого приступят к аварийно-восстановительным работам. Для оперативного устранения повреждения на сетях специалисты будут вынуждены перекрыть холодное водоснабжение", - говорится в сообщении.

Как уточнили в организации, точный перечень домов и улиц без водоснабжения будет определен после разрытия котлована, в настоящее время известно, что отключение коснулось почти 50 многоквартирных домов на семи улицах, в том числе Героев Сибиряков, Путиловской, Южно-Моравской, 9 Января, Пеше-Стрелецкой, Дорожной, Холмистой.