Бывший пресс-секретарь Хамовнического суда получил 4,5 года колонии за мошенничество

Ираклий Сохадзе и его подельники разработали схему хищения квартиры у человека, который ранее покончил с собой, сообщили в пресс-службе Симоновского суда

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Бывший пресс-секретарь Хамовнического районного суда Москвы Ираклий Сохадзе приговорен к 4,5 года колонии за мошенничество с недвижимостью умершего человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Симоновского суда столицы.

"Суд признал виновным Сохадзе И. Т. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе. Двое других фигурантов дела - Беньяминов Д. Д. и Каримова М. Ю. - также признаны виновными в этом преступлении и получили 4,5 и 2 года колонии соответственно.

Как сказано в материалах уголовного дела, оглашенных в суде, Сохадзе и его подельники разработали схему хищения квартиры у человека, который ранее покончил с собой. После его гибели недвижимость перешла властям Москвы, но соучастники решили присвоить ее себе, подделав свидетельство о браке, свидетельство о смерти и некоторые другие документы. Они были задержаны, не успев довести преступный умысел до конца. Вину они признали.

Сохадзе - бывший пресс-секретарь Хамовнического суда, он покинул должность в августе 2021 года. С июля прошлого года он содержался в СИЗО.