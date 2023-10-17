На юге Индии при взрыве пиротехники на складах погибли 11 человек

По сведениям телеканала NDTV, инциденты произошли в населенных пунктах Сивакаси и Каммапатти

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли из-за взрыва пиротехники на двух складах в штате Тамилнад на юге Индии. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Инциденты произошли во вторник в населенных пунктах Сивакаси и Каммапатти, которые расположены примерно в 20 км друг от друга. Отмечается, что инциденты произошли независимо друг от друга.

Предположительно, взрыв в Сивакаси, в результате которого погибли 10 человек, произошел во время тестирования продукции. В полиции заявили, что обе фирмы имели лицензии на работу с пиротехникой. По данным телеканала, оба склада работали как и точки продажи, при этом погибшие, предположительно, были сотрудниками компаний.