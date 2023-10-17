Омбудсмен сообщила, что дети подозреваемой в торговле людьми женщины в безопасности

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская уточнила, что они находятся у бабушки

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пятнадцать детей, которые находились на иждивении у женщины, подозреваемой в торговле людьми, сейчас живут у бабушки, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ, что следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело о торговле людьми в отношении женщины, на иждивении которой находятся 15 детей.

"Дети находятся с бабушкой, они в полной безопасности. Держу ситуацию под контролем", - сказала Ярославская.

В столичной прокуратуре ранее сообщили, что основанием для организации прокурорской проверки послужили поступившие из медицинского учреждения сведения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения запрещенного к применению при его заболевании лекарственного препарата, в связи с чем было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

В прокуратуре отметили, что согласно представленным женщиной документам и показаниям двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 годов рождения приходятся женщине родными. С ее слов, трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 года рождения и девочку 2019 года рождения родила она сама за пределами Москвы. Однако прокурорами установлено, что в 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не могла рожать детей. "Поскольку в ходе прокурорской проверки получены сведения об отсутствии у женщины с 2010 года возможности к самостоятельному вынашиваю и рождению детей, а также с учетом исследованных прокурорами документов, имеютcя основания полагать, что в отношении мaльчика 2018 года рождения и девoчки 2019 года рождения были сoвершены противоправные действия", - отметили в прокуратуре.