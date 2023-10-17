В шести округах Чувашии произошли отключения электроэнергии из-за непогоды

По данным МЧС по республике, повреждены крыши сельского клуба и многоквартирного дома

ЧЕБОКСАРЫ, 17 октября. /ТАСС/. Локальные отключения электроэнергии из-за сильного ветра произошли в шести муниципалитетах Чувашии, повреждены крыши сельского клуба и многоквартирного дома, сообщает в своем Telegram-канале Главное управление МЧС по республике.

"Из-за сильного ветра произошли локальные отключения электроэнергии в шести муниципалитетах республики. Пострадали кровли двух зданий: клуба в селе Шыгырданы Батыревского округа (около 350 кв. м) и пятиэтажного многоквартирного дома №22 на улице Николаева в Чебоксарах", - отмечается в сообщении. По данным прокуратуры Чувашии, работа клуба в селе Шыгырданы временно приостановлена, все сотрудники переведены в другие помещения.

Управление МЧС по Чувашии предупредило, что днем 18 октября в республике ожидается юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с, ночью в Чебоксарах и местами по республике прогнозируется усиление ветра до 21-26 м/с. Глава администрации города Чебоксары Денис Спирин в своем Telegram-канале написал, что город может накрыть штормовой ветер, дождь и снег. Он отметил, что коммунальная спецтехника полностью переоборудована, реагенты имеются, а коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы.

Ветер в ПФО

В ряде регионов ПФО во вторник также усилился ветер. В Мордовии в результате падения дерева из-за ветра пострадал мужчина. Кроме того, из-за непогоды есть факты отключения электроэнергии. Службы жизнеобеспечения чистят дороги от поваленных деревьев, восстанавливают электроснабжение.

В Ульяновске, по данным администрации города, рядом со школой №50 в Заволжском районе упало дерево, ветви которого задели проходившего мимо пятиклассника. По предварительной информации, у мальчика видимых повреждений нет, родители школьника обратились к медикам. До приезда спасателей специалисты городского центра по благоустройству и озеленению распилили упавшее дерево. Также пользователи соцсетей сообщают о накренившейся остановке рядом с одним из торговых центров в северной части города.

В Благовещенске в Башкирии, по информации ГУ МЧС республики, из-за порывов ветра частично сорвало крышу здания хирургического отделения центральной районной больницы на площади 35 кв. м. Никто не пострадал, эвакуация пациентов также не потребовалась. Восстановительные работы запланированы на 18 октября.

В Удмуртии тоже ухудшилась погода. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в своем Telegram-канале сообщил, что порывы ветра достигают 21 м/с. "Они вызывают технологические нарушения на электрических сетях. <...> Сейчас в нескольких районах республики наблюдаются отключения электроэнергии - в Завьяловском, Игринском, Дебесском, Сарапульском и Якшур-Бодьинском районах", - написал Семенов.

В ряде регионов Приволжского федерального округа жителей предупредили о сильном ветре. По данным Кировского ЦГМС, 17 октября с сохранением ночью 18 октября местами в Кировской области ожидается усиление южного и юго-западного ветра с порывами до 18-23 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега. В Пермском крае, по прогнозу синоптиков, 18 октября также прогнозируется ветер с порывами до 15-20 м/с. Штормовое предупреждение объявлено и в Оренбургской области, где ожидается сильный ветер с порывами до 25-27 м/с, при этом днем 18 октября в северных районах области похолодает.