В Хабаровском крае сняли локальный режим ЧС, введенный из-за горящей свалки

На федеральную трассу "Уссури" дым больше не распространяется

ХАБАРОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Режим ЧС локального характера, введенный на территории загоревшейся свалки в Вяземском районе Хабаровского края, сняли. Об этом ТАСС сообщили в районной администрации.

"Локальный режим ЧС снят. На сегодня оставшиеся небольшие очаги своими силами продолжает тушить ООО "Строитель". На федеральную трассу дым больше не распространяется", - сказали в администрации.

Свалка возле города Вяземского загорелась в середине сентября. Пользователь свалки ООО "Строитель" принимал меры по тушению возгорания своими силами и средствами, также была привлечена пожарная часть, однако тление тогда остановить не удалось. В начале октября администрация района ввела локальный режим ЧС на территории участка. Площадь пожара составляла порядка 200 кв. м.

На прошлой неделе на федеральной дороге А-370 "Уссури" из-за дыма со свалки произошло ДТП с участием семи автомобилей. С места госпитализировали двух водителей и одного пассажира. Движение по трассе частично ограничивали по скорости.