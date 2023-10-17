В Нижнем Новгороде шквалистый ветер повалил более 200 деревьев

В двух микрорайонах - на Автозаводе и в Новинках - нет электричества

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Шквалистый ветер повалил более 200 деревьев в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Юрий Шалабаев.

"По состоянию на 16:07 мск сильнейшим ветром в городе повалено более 200 деревьев. К сожалению, надо понимать, что это не конечная цифра. Ураган и дождь продолжаются. Несмотря на это, деревья уже распиливают и вывозят. Да, не все сразу, но вопрос этот не брошен", - написал Шалабаев.

Он отметил, что в двух микрорайонах - на Автозаводе и в Новинках - сейчас нет электричества. "Главы районов и "Россети" занимаются решением этого вопроса, чтобы свет вернулся в дома нижегородцев как можно скорее", - добавил глава города.

Снег с дождем выпали в Нижнем Новгороде днем во вторник, осадки сопровождались сильными порывами ветра.