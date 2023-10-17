В Киеве впервые за полмесяца объявили воздушную тревогу

В красной зоне также оказались Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Черкасская области

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в девяти областях Украины и Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В 16:12 мск предупреждение об угрозе с воздуха прозвучало в украинской столице. Воздушная тревога была объявлена в Киеве впервые за последние полмесяца.

Позднее в красной зоне оказались также Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Черкасская области.

К 17:24 мск тревога во всех этих регионах была отменена.

Воздушная тревога продолжает действовать в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.