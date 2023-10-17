В Киеве впервые за полмесяца объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в девяти областях Украины и Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
В 16:12 мск предупреждение об угрозе с воздуха прозвучало в украинской столице. Воздушная тревога была объявлена в Киеве впервые за последние полмесяца.
Позднее в красной зоне оказались также Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Черкасская области.
К 17:24 мск тревога во всех этих регионах была отменена.
Воздушная тревога продолжает действовать в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.