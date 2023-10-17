В Щелкове сотрудница УК, скрываясь от недовольных жильцов, переехала на машине девушку

Предварительно, у девушки переломы ног, она госпитализирована

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудница управляющей компании одного из домов в Щелкове на машине сбила и переехала девушку, которая препятствовала ее отъезду со встречи с недовольными жильцами. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Инцидент произошел в микрорайоне Заречный. По предварительным данным, сотрудница управляющей компании, пытаясь скрыться от недовольных жильцов жилого дома в ходе встречи, сбила и переехала на автомобиле Audi девушку, которая препятствовала ей в желании скрыться", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно, у девушки переломы ног.

В прокуратуре Подмосковья уточнили, что ДТП произошло в 15:30. "Женщина 1998 года рождения, управляя легковым автомобилем и выезжая с дворовой территории со стороны улицы Космодемьянской, совершила наезд на девушку, стоящую около машины. Пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована в медицинское учреждение", - сказали в надзорном ведомстве. Проверка по данному факту находится на контроле Щелковской городской прокуратуры.

Как уточнила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, ДТП произошло около одного из домов на улице Космодемьянской. Пострадала местная жительница 1984 года рождения. "На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказала Петрова.

В пресс-службе Минздрава Подмосковья ТАСС сообщили, что пострадавшую госпитализировали. По предварительной информации, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Проводятся диагностические исследования, медицинская помощь оказывается в полном объеме.