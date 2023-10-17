17 октября, 13:53

В Испании задержали 16 неонацистов из группировки Combat 18

По данным национальной полиции королевства, проведено 14 обысков

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании задержали 16 человек по подозрению в членстве в неонацистской преступной группировке Combat 18. Об этом говорится в пресс-релизе национальной полиции королевства.

По ее информации, были "задержаны 16 человек за их предполагаемое членство в международной преступной организации, связанной с национал-социализмом и превосходством белой расы, под названием Combat 18". Проведено 14 обысков в Каталонии, Луго, Мадриде, Малаге и Толедо.

Combat 18 была основана в Великобритании в 1992 году. С тех пор у группировки появились отделения и в других странах, в том числе в Германии и Испании. Эта организация была запрещена в ФРГ и считается террористической в Канаде. 

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