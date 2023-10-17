Суд в Иране приговорил к тюремному заключения экипаж иностранного танкера

Судно перевозило контрабандное топливо и было задержано силами Корпуса стражей исламской революции

ДУБАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Суд иранского города Бендер-Аббас приговорил к тюремному заключению членов экипажа танкера Ariana под флагом Панамы, который перевозил контрабандное топливо и был задержан силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в октябре прошлого года.

Как сообщило агентство IRNA, члены экипажа получили различные сроки - от одного до пяти лет тюрьмы. В общей сложности экипаж танкера был приговорен к 22 годам заключения. Сколько всего человек находилось на борту судна, агентство не уточняет.

В октябре 2022 года силы Первого военно-морского округа КСИР арестовали танкер Ariana в водах Персидского залива. По заявлению иранских властей, судно перевозило 11 млн литров контрабандного топлива. В соответствии с решением суда содержимое танкера было передано Иранской национальной нефтяной компании.