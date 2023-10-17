Рогов заявил, что ВСУ при атаке на Бердянск использовали ракеты США ATACMS

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", противник также применил бомбы GLSDB производства США и Швеции

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Украинские войска при атаке на город Бердянск Запорожской области в ночь на вторник впервые использовали дальнобойные ракеты ATACMS производства США, снабженные кассетной боевой частью. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, не уточнив источник получения информации.

"В Бердянске Запорожской области обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS", - написал он в своем Telegram-канале. Рогов добавил, что при ударе по Бердянску также были использованы бомбы GLSDB производства США и Швеции.

Во вторник оперативные службы Запорожской области сообщили, что ночью в Бердянске прогремела серия взрывов. По предварительной информации, российская система ПВО перехватила ракеты, выпущенные украинской армией. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники во вторник информировала, что небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS было тайно перевезено из США на Украину.

США неоднократно заявляли о невозможности передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) оперативно-тактических ракет ATACMS. Однако к концу 2022 года позиция США начала меняться. Британская The Times сообщала о "молчаливом одобрении" Пентагоном более решительных и агрессивных попыток ВСУ осуществлять удары по российской территории. Очередной всплеск разговоров о возможной передаче Украине ATACMS начался в сентябре, когда телекомпания ABC сообщила о рассмотрении вопроса включения ракет в новый пакет американской военной помощи Киеву. Агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что администрация президента США близка к отправке на Украину ATACMS с кассетной боевой частью. Однако 21 сентября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден принял решение пока отказать Киеву в данных дальнобойных ракетах.