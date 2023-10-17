В Кузбассе задержали главу Яйского района по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения

КЕМЕРОВО, 17 октября. /ТАСС/. Глава Яйского муниципального округа Кемеровской области задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По его распоряжению были перечислены около 115 млн рублей на строительство двух многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу 48-летний глава Яйского муниципального округа подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что в период с 2021 по 2022 год подозреваемый заключил 17 муниципальных контрактов на общую сумму свыше 144 млн рублей со строительной фирмой, которая должна была построить два многоквартирных дома для льготной категории. При этом он при условии 5% банковской гарантии стоимости контрактов подписал распоряжение о перечислении 90% авансовой стоимости. В результате застройщику перечислены порядка 115 млн рублей, однако дома до настоящего времени не достроены.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. В настоящее время устанавливаются мотивы преступления, а также возможные соучастники. Глава района задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Главой округа является Евгений Мяленко, который с 2006 года работал в администрации поселка Яя, с 2009 года исполнял обязанности главы поселка, с марта 2010-го - возглавлял Яйское городское поселение. В дальнейшем все поселения в составе Яйского района преобразованы в Яйский муниципальный округ.