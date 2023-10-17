17 октября, 15:02

В Ростовской области подросток погиб, упав с шестого этажа недостроенного здания

Проводится процессуальная проверка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /ТАСС/. Тринадцатилетний подросток погиб, упав с шестого этажа недостроенного здания в Волгодонске Ростовской области, следователи проводят проверку. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"В следственный отдел по г. Волгодонску следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области поступило сообщение о гибели 13-летнего мальчика в результате падения с высоты. По данному факту проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мальчик упал с шестого этажа недостроенного здания. 

Теги:
РоссияРостовская область
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