В Екатеринбурге автомобиль въехал в остановку

Погибли два человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Автомобиль Peugeot въехал в остановочный комплекс на улице Машиностроителей в Екатеринбурге. В результате один человек пострадал, двое погибли на месте, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

"По предварительным данным, в районе дома №79 по улице Машиностроителей водитель автомашины Peugeot 408 не справился с управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и трех пешеходов, двое из которых погибли на месте происшествия. Движение транспорта на данном участке ограничено, автоинспекторы регулируют поток", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что движение транспорта по улице Машиностроителей в сторону проспекта Космонавтов временно ограничено, автоинспекторы помогают автомобилистам в проезде участка. На место выехал заместитель главного госавтоинспектора Свердловской области Денис Колясников. Причины ДТП устанавливаются.