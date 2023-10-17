17 октября, 15:12,
обновлено 17 октября, 15:23

В Екатеринбурге автомобиль въехал в остановку

Погибли два человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Автомобиль Peugeot въехал в остановочный комплекс на улице Машиностроителей в Екатеринбурге. В результате один человек пострадал, двое погибли на месте, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

"По предварительным данным, в районе дома №79 по улице Машиностроителей водитель автомашины Peugeot 408 не справился с управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и трех пешеходов, двое из которых погибли на месте происшествия. Движение транспорта на данном участке ограничено, автоинспекторы регулируют поток", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что движение транспорта по улице Машиностроителей в сторону проспекта Космонавтов временно ограничено, автоинспекторы помогают автомобилистам в проезде участка. На место выехал заместитель главного госавтоинспектора Свердловской области Денис Колясников. Причины ДТП устанавливаются. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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