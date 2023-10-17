В отношении сотрудницы УК, переехавшей на машине девушку в Щелкове, возбудили дело

Пострадавшая госпитализирована с переломом ног

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено в отношении сотрудницы управляющей компании, на машине переехавшей на машине девушку в подмосковном Щелкове. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственного управления межмуниципального управления МВД России "Щелковское" в отношении водителя, совершившего наезд на женщину, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ" , - сказала она.

ДТП произошло около одного из домов по улице Космодемьянской. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, сотрудница управляющей компании, пытаясь скрыться от недовольных жильцов жилого дома во время встречи, сбила и переехала на автомобиле Audi девушку, которая мешала ей уехать. Пострадавшая госпитализирована с переломом ног.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

В прокуратуре Подмосковья уточнили, что уголовное дело возбуждено по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). "Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль городская прокуратура", - сказали в прокуратуре.