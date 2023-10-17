В Туле суд приговорил к пяти годам колонии мобилизованного за самовольное оставление части

Военнослужащий покинул пункт временной дислокации воинской части, уехал домой и после добровольно пришел военкомат

ТАСС, 17 октября. Тульский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима военнослужащего, который был призван по мобилизации и затем ушел с места службы. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области и управления судебного департамента в регионе Ольга Дячук.

"Приговором суда Ромашин В. М. признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в суде", - сообщила она.

По ее данным, Тульский гарнизонный военный суд рассмотрел в расположении воинской части уголовное дело мобилизованного военнослужащего Ромашина, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца).

По данным суда, в октябре 2022 года боец самовольно покинул пункт временной дислокации воинской части, уехал домой в Тульской области, а в апреле добровольно пришел военкомат. "В судебном заседании военнослужащий полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", - сообщила представитель объединенной судебной системы региона.