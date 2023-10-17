В Петербурге возбудили уголовное дело после обрушения плиты на рабочих

В СК сообщили, что пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после обрушения плиты на двух рабочих при сносе здания в Адмиралтейском районе города в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по городу.

"ГСУ СК России по результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, накануне при демонтаже флигеля на улице Егорова, 23Б на двух рабочих-строителей обрушилась межэтажное перекрытие, в результате обоих мужчин госпитализировали с переломами ног. По версии следствия, происшествию поспособствовало нарушение правил безопасности неустановленными лицами из числа сотрудников строительной компании, которая контролировала проведение работ.

В пресс-службе "Группы ЛСР", являющейся их заказчиком, после происшествия уточнили ТАСС, что сносом флигеля занимается компания "Прайд". Со слов подрядчика, рабочие получили травмы несмотря на то, что использовали средства индивидуальной защиты. Для выяснения всех обстоятельств случившегося в компании начали внутреннее расследование.

Как сообщили в СК, пострадавшим сейчас оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Работы на объекте в Адмиралтейском районе остановлены, строительная техника изъята.