На Кубани перед судом предстанет медсестра, вколовшая ребенку препарат для животных

Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на тот же срок

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение и передала в Темрюкский районный суд уголовное дело в отношении 25-летней медсестры. Женщину обвиняют в причинении смерти 10-месячному ребенку по неосторожности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летней медсестры. Она обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в феврале 2022 года ребенок попал в больницу с термическим ожогом. Девочка была определена в реанимационное отделение больницы, ей ставили капельницы. На вторые сутки 25-летняя сотрудница учреждения пришла, чтобы промыть катетер, и по ошибке использовала не тот препарат. Она случайно добавила в раствор вещество "Тиопентал натрия", которое применяется для наркоза и усыпления животных, вместо "Гепарина". Состояние ребенка ухудшилось. Несмотря на принятые меры, спасти ребенка не удалось. Девочка умерла.

Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Комментарием руководства ГБУЗ "Темрюкская ЦРБ" ТАСС на данный момент не располагает.