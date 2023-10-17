Пограничники пресекли нелегальный вывоз почти 30 кг янтаря из Калининграда в Литву

Водитель грузовика спрятал янтарь в паллетных ящиках машины

КАЛИНИНГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Российские пограничники пресекли незаконный вывоз почти 30 кг необработанного янтаря из Калининградской области в Литву. Груз обнаружен при досмотре грузовика на многостороннем автомобильном пункте пропуска Чернышевское на российско-литовской границе, сообщили ТАСС в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

"При досмотре транспортного средства пограничники выявили 19 свертков с янтарем сырцом общим весом более 29 кг. Янтарь направлен на экспертизу. В отношении водителя проводятся проверочные мероприятия, уточняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что водитель грузовика DAF, следовавшего из РФ в Литву, спрятал янтарь в паллетных ящиках машины.

На территории Калининградской области сконцентрировано до 90% мировых запасов янтаря. Янтарь относится к стратегически важным ресурсам и может вывозиться за рубеж только при наличии соответствующих документов.